Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Porto karşısında tüm şartlarımızı zorlayarak oynayacağız

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Avrupa kupalarında oynamaya alışkın bir takım olduklarını söyledi.

Fatih Terim, 1999-2000 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan elendikten sonra UEFA Kupası'nı kazandıklarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"O günkü takım ile bugünkü takım aynı mı? Ona bakmak lazım. Başarabilir miyiz? Neden olmasın. Önce UEFA Avrupa Ligi'ne kalalım. UEFA, Galatasaray'ın daha önce kazandığı bir kupa. Yine sonuna kadar gitmek isteyecektir. İddiası bu yönde olacaktır. Eğer kalırsak, ümit ederim Milan maçıyla başlayan ve hiç mağlup olmadan Kopenhag'da biten şampiyonluğun ikincisini tekrarlarız. Bunu çok isteriz." diye konuştu.

Avrupa'da yollarına devam etmeyi çok istediklerini vurgulayan Terim, "Çünkü Galatasaray oralara alışkın bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz olmadı. Porto ile yaptığımız ilk maçı düşündüğümüzde, normal bir lig maçında bile bu kadar pozisyona girdiğimizi hatırlamıyorum. İlk maçtaki skora rağmen oyundan memnunuz. Ancak skordan memnun değiliz. Dilerim bu sefer skor bizim lehimize gelişir. Gelişirse ve devre arasını da iyi kullanabilirsek her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

"Eşit koşulda yarışmıyoruz"

Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde diğer takımlarla eşit şartlarda yarışmadıklarını dile getirerek, "UEFA'daki cezamız ve ligde yaşadıklarımız dolayısıyla eşit koşulda yarışmıyoruz. Bazı konuları değerlendirirken bunların dikkate alınması gerekiyor. Transfer yasağınız var, satmadan alamama gibi bir durum içindesiniz. Buralarda da makas çok açıldı. Bunu özellikle her basın toplantısında hatırlatıyorum. Bu bir bahane değil, gerçek. Dikkate alınması gerektiği inancındayım." şeklinde görüş belirtti.

Gruplarındaki 5. maçlardan sonra Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova arasında Twitter üzerinden yaşanan paylaşımlarla ilgili bir soru üzerine tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyonda bunları espri olarak kabul ediyorum. Schalke 04'ün sevincinden dolayı böyle bir mesaj attığını düşünüyorum. Çünkü bizim mağlubiyetimizi beklemiyorlardı. Lokomotiv Moskova'nın da, 'Ne yapacağınızı biliyorsunuz.' şeklindeki mesajıyla güzel bir espri yaptığını düşünüyorum. Bakalım ne yapacaklar. Kendimiz kazanalım, onlar ne yaparsa yapsın. Kazanmamız halinde şartlar ne olursa olsun UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğimiz için, kendi işimize bakalım. Zaten kendi içimizde yeteri kadar komplo teorisi yapıyoruz, onun için çok da önemsemeyelim."

"Gomis olsa bazı şeyler değişebilirdi"

Fatih Terim, sezon başında Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibine satılan Bafetimbi Gomis üzerinden bazı tartışmaların yaşandığını belirterek, o dönemki transfer beklentilerine dikkati çekti.

Kendisinin bu konuda hiç konuşmadığını vurgulayan sarı-kırmızılı teknik adam, "Koca bir takımı tek oyuncuya bağlamak hiç doğru değil. Gomis iyi bir golcü ve bizde de iyi iş yapmıştır. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Galatasaray, yerine 2 oyuncu alma niyeti olmasa Gomis'i verir mi? Bir değil, iki santrafor alma niyetimiz söylendiği için biz de teknik olarak 'evet' dedik. Ayrıca satmadan alamayan bir takımdan söz ediyoruz. Galatasaray'ın menfaatineyse, teknik heyet 'evet' der." açıklamasını yaptı.

Alınan kararların zamanına göre değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günün şartlarında alınan kararlarla bugünün sorularına verilecek yanıtlar, aynı manayı ifade etmez. O gün idari ve teknik olarak bu karar verilmiş. Verilmesinin sebebi de var. Durup dururken gol kralına biz niye 'hayır' diyelim. Zaman zaman bazı hesaplardan yazılanlara bakmayın. Bizim söylediklerimiz de Galatasaray menfaatinedir, söylemediklerimiz de. Ancak şunu özellikle belirtiyorum, Gomis olsa bazı şeyler değişebilirdi. Galatasaray gruptan çıkıyor olsaydı, hiçbirinizin aklına bu gelmezdi. Ancak Galatasaray Şampiyonlar Ligi ile ligde kötü sonuçlar alınca, bir takım şeyler eleştirilmeli ve hatırlatılmalıdır. Hatta nedeni de sorulmalıdır. Ancak henüz hiçbir şey bitmediği için dikkatli sorulmalıdır. Yolumuz henüz çok uzun. Gomis ile ilgili tek karar veremezsiniz. Konunun bir tarafa yıkılma çabası görüyorum, o da çok önemli değil. O gün için o kararın verilmesi doğruydu. Demek ki iki taraf da bunu istedi."

"Taraftarımı ve saha kenarını özledim"

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 10 maçlık ceza nedeniyle Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında takımın başında bulunamayan Terim, bir basın mensubunun yönelttiği sorudan sonra, "Sizi özledik." demesi üzerine, "Ben de sizi özlemişim. Allah'tan Şampiyonlar Ligi var da görüşüyoruz. Taraftarımızı ve saha kenarını özledim." ifadelerini kullandı.

Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle takımda istikrarı sağlayamadıklarını vurgulayan Terim, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cezalar ile sakatlıklar, oyun kurgusu ve takım istikrarını da etkiledi. Şampiyonlar Ligi, lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra milli maçlar da var. Son milli maçlar bizi en çok etkileyen faktör oldu. Yerli ve yabancı 11-12 oyuncumuz milli takıma gitti ki vermekten büyük şeref duyuyoruz. Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı, Nagatomo'nun ciğeri söndü, futbol hayatımızda görmediğimiz bir şeye denk geldik. Oyuncularımız milli maçlar nedeniyle uzak mesafelere gitti. Nagatomo, 9-21 Ocak'ta Asya Şampiyonası'na gideceği için yok. Bizim derin bir kadromuz yok. Cezaların başka bir sıkıntısı da var. Cezalar sakatlık riskini artırıyor. Belirli oyunculara yük biniyor. İstikrar ve dengeyi sağlayamadık."

Fatih Terim, hem teknik heyet hem de sağlık heyetinden memnun olduğunu söyleyerek, "Galatasaray güçlü bir markadır. Bu güçlü marka kendini yenileyebilir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Avrupa maçlarının atmosferini ve kıymetini Galatasaray iyi bilir. Seyircimiz önünde tüm şartlarımızı zorlayarak, inancımızı yitirmeden oynayacağız. Galatasaray bunların üstesinden gelir. Hep beraber bir araya gelmeye devam etmeliyiz. Camia olarak bir araya gelmek zorundayız. İnşallah bu da yavaş yavaş gerçekleşecek." şeklinde görüş belirtti.

"Çağırsak Melo ve Sneijder'in geleceğini biliyoruz"

Fatih Terim, bir soru üzerine, eski futbolcuları Felipe Melo ve Wesley Sneijder'in transferi konusunda şu ana kadar herhangi bir girişimlerinin olmadığını anlatarak, "Melo ve Sneijder bize çok emeği geçmiş büyük oyuncular. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla temasımız olması gerekmiyor. Çağırsak geleceklerini biliyoruz. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ercan Çakar