Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Belki oyun keyifli değil ama skor keyifli, bir avantaj

MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Belki oyun keyifli değil ama skor keyifli, bir avantaj, hiçbir şey bitmiş değil, ikinci maçta her şey olabilir." dedi.

Galatasaray Manisa'dan avantajlı dönüyor

Terim, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ikinci yarıda yedek kulübesinden fazla çıkmadığının hatırlatılması üzerine, bunu Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un saha dışına yollanması nedeniyle ve Ümit Davala'nın da alışması için yaptığını söyledi.

Bir pozisyonda oyuncularının 5'e 1 ofsayta düştüğü için yedek kulübesinden çıktığını kaydeden Terim, "Ben futbolun son saniyesine kadar hayatım boyunca hep ciddi oldum, oyuncularımdan da bunu isterim." dedi.

"Muhakkak sabrımızın taştığı, sinirlendiğimiz, hafif yükseldiğimiz zamanlar oluyor"

Terim, sakin kalmaya devam etmek istediğini belirterek, "Muhakkak sabrımızın taştığı, sinirlendiğimiz, hafif yükseldiğimiz zamanlar oluyor ama daha dikkatli, içimizde yaşayarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Muslera'nın maç içinde sakatlığının sorulması üzerine Terim, Uruguaylı file bekçisinin önemli bir şeyi olacağını zannetmediğini belirtti.

Terim, Spor Toto Akhisar Stadı'nın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Akhisarspor her hafta deplasman gidiyordu, artık 15 günde bir gidecek. Atmosfer çok güzel, zemin çok güzeldi, kendilerine başarılar diliyorum." yorumunu yaptı.

Kadroda 6 değişiklik yaptığının hatırlatılması üzerine Fatih Terim, her futbolcuya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

"Bir oyuncu Galatasaray'la mukavele imzalamışsa her an oynayabilir demektir"

Sarı-kırmızılı teknik adam, fazla forma giyemeyen isimlerin takım içindeki rekabeti artırmalarını ve her an hazır olmalarını istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"O yüzden bu şansı veriyorum. Galatasaray'ın veya herhangi bir takımın 28 oyuncusu boşuna değil, bir oyuncu Galatasaray'la mukavele imzalamışsa her an oynayabilir demektir. Böyle baktığımızda 6 oyuncu, belki daha fazla da değiştirebilirdim. Bazılarının performansından memnunum, bazıları daha iyi oynamalı. Gördüğünüz gibi eğer bugün Gomis'e bir şey olursa Karabük maçına hangi santrforla çıkarız, çıkamayız. Bir çok hesabı yapıyoruz. Baktığımda zaman zaman iyi işler yaptılar, gole de yaklaştık. Belki oyun keyifli değil ama skor keyifli, bir avantaj, hiçbir şey bitmiş değil, ikinci maçta her şey olabilir. Bu oyunculara şans vermek zorundayız. Bazı mevkilerimizin sıkıntılı olduğu açık. Umarım Eren de erken döner."

Akhisarspor Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: Formsuz hakemler bize mi denk geliyor, bilmiyorum

Teleset Mobilya Akhisarspor'un yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, "Formsuz hakemler bize mi denk geliyor, bilmiyorum." dedi.

Müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Saraloğlu, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçını kaybettiklerini söyledi.

Saraloğlu, karşılaşmaya iyi ve coşkulu başladıklarını ve gol de bulduklarını ancak hemen ardından kalelerinde gol gördüklerini kaydetti.

"Oyunu doğru oynatmazsınız, reaksiyon gösterilecek"

Rakiplerinin beraberliği sağladıktan sonra müsabakanın onların istediği gibi geliştiğini aktaran Saraloğlu, şöyle konuştu:

"Oyunu soğutmaya çalıştılar fakat hakemlerimiz de müsaade ediyor. İlk yarıya ilave süre yapabilirdi. Formsuz hakemler bize mi denk geliyor, bilmiyorum. Kazandığımız korneri kullandırtmadı. Yüksek topta daha etkili olabilirdik, o kornerle öne geçebilirdik. Reaksiyon gösteren hocamızı da tribüne gönderdi. Oyunu doğru oynatmazsınız, reaksiyon gösterilecek."

Saraloğlu, ikinci yarıya teknik direktör Okan Buruk'suz çıktıklarını belirterek, "Yine pozitif oynamaya çalıştık, rakibe fazla şans vermedik. İlk ayağı kaybettik, rövanşta daha dirençli olmaya çalışacağız." yorumunu yaptı.

Muhabir: Ali Korkmaz