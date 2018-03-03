Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir." dedi.

03 Mart 2018 Cumartesi 23:16
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir
banner230

KARABÜK (AA) - Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, böyle farklı bir sonuçtan sonra oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Kendileri için bugün önemli olanın ciddi ve disiplinli oynamaları olduğunu belirten Terim, "Bizim için bugün en önemli konu, bireysel performansları konuşmak yerine rakibimizin de durumuna, nerede, nasıl olduğuna bakmadan, bunlardan bağımsız ciddi ve disiplinli oynamamız öne çıkması gereken başlık. Yoksa oyuncularımızın biri biraz daha iyi, biri biraz da arkada, diğeri biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz özellikle böyle bir farklı sonuçtan sonra. Gomis'i tebrik ediyorum. Gollerimizi atıyor. 18 içerisinde hakikaten çok etkin olduğunu söylemiştim. İnşallah böyle devam eder. Son Kasımpaşa'daki olaydan sonra hep beraber burayı daha doğru aştığımız inancındayım. İnşallah daha da katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Her hafta mücadeleler daha enteresan hale gelecektir"

Şampiyonluk yarışında hangi takımların olabileceği sorusuna Terim, "Her hafta mücadeleler daha enteresan hale gelecektir. Bir haftayı iyi geçirmeyen, bir hafta sonra iyi geçirebilir. Sezon sonuna kadar bu ciddiyeti, bu anlayışı bırakmayan veya en az puan kaybeden, daha fazla puan toplayan doğal olarak mutlu sona ulaşacaktır. 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir." şeklinde cevap verdi.

"İçerisi dışarısı fark etmemeli"

Oyun ve oyuncu değişiklikleri hakkında gelen bir soru üzerine Terim, formasyonda bir değişiklik olmadığını, ancak oyuna göre ilerleyen zamanlarda olabileceğini belirtti.

Galatasaray'ın deplasmanda maç kazanma sorunuyla ilgili bir soru üzerine de Fatih Terim, şunları kaydetti:

"Açıkçası çok mantıklı bulmuyorum ben ilk günden beri deplasman çekincesini. Galatasaray bugün dünyanın her tarafında kazanmış bir takım. Hatta sezon başı ya da devre arası hazırlık maçlarında da büyük takımlarla dışarıda oynamış, turnuvaları dışarıda oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da, içeride dışarıda oynamış bir takım olarak çok mantıklı bulmuyorum bunu. Kim, nereden, nasıl böyle bir duyguya veya sonuca kapıldıysa, bu kararı verdiyse mantıklı değil. Yenilirsiniz deplasmanda ama Galatasaray için fark etmemesi lazım. Yeniliyoruz ama o çekinceyi en kısa süre içinde bitirmemiz lazım. Dışarıda psikolojik olarak bu devamlı konuşulunca belki o hale geldi ama sonuçta Galatasaray'dan bahsediyoruz. İçerisi dışarısı fark etmemeli."

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasarayKardemir KarabüksporSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim