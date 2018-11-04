Galatasaray, Schalke 04 maçına İskoç hakem

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'da Schalke 04'le 6 Kasım Salı günü oynayacağı maçı İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Veltins Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İskoç hakem Collum'un görev yapacağı belirtildi.

Karşılaşmada Collum'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David McGeachie ve Graeme Stewart'ın yapacağı ifade edildi. Dördüncü hakemliğini Francis Connor'un üstleneceği maçta ilave yardımcı hakemlikleri ise Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın yapacağı kaydedildi.