Galatasaray, Schalke 04 maçına İskoç hakem

Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Salı günü Almanya'da Schalke 04'le oynayacağı maçı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek.

Galatasaray, Schalke 04 maçına İskoç hakem
banner230

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'da Schalke 04'le 6 Kasım Salı günü oynayacağı maçı İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Veltins Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İskoç hakem Collum'un görev yapacağı belirtildi.

Karşılaşmada Collum'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David McGeachie ve Graeme Stewart'ın yapacağı ifade edildi. Dördüncü hakemliğini Francis Connor'un üstleneceği maçta ilave yardımcı hakemlikleri ise Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın yapacağı kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder