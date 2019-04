Galatasaray rahat kazandı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcular gol sevinci yaşadı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

İlk yarı

7. dakikada Mariano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topu sağ çaprazdaki Ndiaye kafayla Feghouli'ye indirdi. Cezayirli futbolcunun sert şutunda araya giren savunma önemli bir tehlikeyi önledi.

15. dakikada konuk ekip, Ndiaye'nin büyük hatasında öne geçti. Hızlı gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında sağ kanatta topla buluşan Lopes, ceza sahasının sağına doğru derinlemesine pasını gönderdi. Chery ile hareketlenen Ndiaye, rakibinden önce topa müdahale etmesine rağmen tehlikeyi uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı alan ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Chery, daha uygun durumdaki Kravets'i gördü. Bu oyuncu, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Galatasaray, golü yedikten 1 dakika sonra beraberliği yakaladı. Fernando'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak önledi. Altıpas gerisine düşen meşin yuvarlağa hareketlenen Diagne, fileleri havalandırdı: 1-1.

31. dakikada Chery'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sapunaru, kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

34. dakikada Galatasaray'ın çıkarken sol kanadında kaptırdığı topu alan Lopes pasını Chery'e aktardı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti.

36. dakikada Kravets'in sağdan ortasında Umut Bulut altıpas gerisine gelen topa uygun durumda bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Marcao'nun ceza sahası dışından sert şutunda hakem Arda Kardeşler, İstikbal Mobilya Kayserisporlu Lopes'in topa ceza sahası içinde elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Arda Kardeşler, 30. dakikada bir sarı kartı olan Lopes'i ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı. 42. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, sert bir vuruşla topu kaleci Lung'un solundan ağlara yolladı: 2-1.

44. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mariano'nun yerden ortasında altıpas gerisinde uygun durumda bulunan Diagne bekletmeden vurduğu meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.

45+4. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Mariano'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Nagatomo altıpas gerisinde kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

57. dakikada Nagatomo'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Lung'un solundan az farkla auta gitti.

61. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Diagne'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Senegalli futbolcunun aşırtma vuruşunda ayakta kalan kaleci Lung, meşin yuvarlağı kontrol etti.

73. dakikada Levent Gülen'in soldan ortasında Mariano'ya da çarpan top yükseklik kazanarak kaleci Muslera'yı geçti. Uzak kale direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağa altıpas içinde uygun durumda olan Kravets'in vuruşu etkisiz kaldı ve Muslera kale çizgisi üzerinde topun hakimi oldu.

83. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı faulde kaleci Lung, soluna gelen topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Yunus Akgün'ün şutunda top yandan auta çıktı.

Müsabaka, ev sahibi Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.