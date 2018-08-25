Galatasaray, Ndiaye için görüşmelerin başladığı duyurdu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, bir süredir transfer gündeminde bulunan eski futbolcusu Badou Ndiaye'nin kiralık transferi konusunda kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Badou Ndiaye, Türkiye'de daha önce Osmanlıspor forması da giymişti.

Muhabir: Süha Gür







