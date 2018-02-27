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Galatasaray Manisa'dan avantajlı döndü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

27 Şubat 2018 Salı 22:56
Galatasaray Manisa'dan avantajlı döndü
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MANİSA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında sol kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topu kontrol eden Seleznov'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol çapraz pozisyonda topla buluşan Muğdat'ın ceza alanı gönderdiği meşin yuvarlakla buluşan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmak istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Ahmet Çalık'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

60. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Soner'in kaleye göndermek istediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Soner'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti.

73. dakikada Muğdat'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Paulo Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Gomis'in pasıyla ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Feghouli'nin şutunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi. 88. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada Sinan Gümüş, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.

Öte yandan müsabakanın devre arasında Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından saha dışına yollandığı öğrenildi.

Galatasaray, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Muhabir: Ali Korkmaz

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasaraySporTeleset Mobilya AkhisarsporZiraat Türkiye Kupası
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