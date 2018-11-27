



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın bir penaltıya indirgenmesinin doğru olmadığını söyledi.

Aykut Kocaman, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Galatasaray maçında oyunculardan beklediğinin üzerinde bir performans gördüğünü belirtti.

Galatasaray maçına sadece skor açısından bakmadığının altını çizen Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, sahasında oynadığı son 23 maçın 20'sini kazanmış, özellikle iç saha konusunda son iki sezondur uzmanlaşmış, taraftar ve takım birlikteliğini çok iyi götüren bir takım. Biz de bu son derece atak ve cüretkar oynayan bir takımın karşısına 2-3 günlük bir çalışmayla çıktık. Oyunun doğruları dediğimiz şeyleri düşünerek kazanmak için mücadele ettik. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki; oyuncularımdan geri dönüş konusunda son derece memnunum. Çok iyi bir geri dönüş aldım."

Kocaman, oyuncularının Galatasaray karşısında sezon ortalamasının üzerinden bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Galatasaray maçının yarattığı ciddi bir fiziksel tahribat var. İnşallah bu hafta yapacağımız antrenmanlarla, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar toparlanırız." diye konuştu.

Galatasaray maçını tekrar izlediklerini ve özellikle topa hakimiyet konusunda takımının son derece iyi gözüktüğünü ifade eden Kocaman, "Galatasaray maçı bir penaltıya indirgendi. Çok doğru ve iyi oynadık, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Özellikle maçın ikinci yarısı çok iyi oynadık. Fakat başaramadık. Genel görüntü ilerleyen dönem için daha umut var olmamızı sağladı. Şunu söylemem lazım ki, Konyaspor, en son bıraktığımdan bir adım daha önde olabilecek bir takım görüntüsü veriyor. Umarım bunu daha iyi yerlere taşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman, bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin, kendi sahalarında oynayacak olmalarının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Konyaspor taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını anlatan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konyaspor, en son biz giderken Türkiye Kupası'na odaklandığımız için içerideki sonuçların iyi olmadığı bir dönemdeydi. Yani Konyaspor istatistiklerinin genel anlamda ters yüz olduğu bir dönemdi. O dönemde ağırlıklı olarak kupa maçlarına odaklanmıştık. Şimdi de aynı konsantrasyonu Aytemiz Alanyaspor karşısında göstererek galibiyetle sahadan ayrılmak istiyoruz. MKE Ankaragücü karşılaşmasında alınan 3 puan, Galatasaray deplasmanından getirilen 1 puan ve bunu Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlayabilirsek, kalan 3 maçtaki durum küçükte olsa bize hedef belirleme şansı verecektir. Alanyaspor maçı bu açıdan bizim için son derece önemli bir karşılaşma olarak görünüyor."

Kocaman, rakip takımın antrenör değişikliğinin takıma çok olumlu yansıdığı belirterek, "Konya'ya moralli gelecekler. Durumu tersine çevirmek isteyecekler. Riskli bölgedeler. Ancak iki takımın da maçla ilgili güçlü istekleri var. Alanyaspor karşısında alacağımız galibiyetin yeni hedefler oluşturma konusunda bize yardımcı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.





- Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları







Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 30 Kasım Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.



