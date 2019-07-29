Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın 5 milyon avro olan satın alma opsiyonunun kullanılarak, oyuncunun transferinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Christian Luyindama'ya 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1 milyon 50 bin avro ücret ödeneceği aktarıldı.

Mustafa Cengiz, Luyindama ile bir araya geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın bonservisini almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Luyindama, sarı-kırmızılı kulüple yaptığı sözleşmenin ardından Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti.

Mustafa Cengiz, Luyindama'nın savaşçı bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Kendisine olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadı. Taraftarımız da kendisini çok seviyor. Savaşçı karakteri ve yüreğiyle çok uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek. Kendisinden çok memnunuz. Terinin son damlasına kadar sahada mücadele ediyor. Savaşçı bir karakteri var. Bunun devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını aktaran Cengiz, "Halkın iradesi, hakkın iradesidir' diye bir söz vardır. Bizde de taraftarın haklı iradesi her zaman yerini ve cevabını bulur. Ne mutlu ki Luyindama kardeşimiz de bizimle beraber. İnşallah hizmetlerine devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

Christian Luyindama da Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki sene içerisinde aynı performansımızı devam ettirmek, başkanımıza, hocamıza ve taraftarımıza bana duydukları güvenin karşılığını vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.