Galatasaray Leipzig ile masaya oturuyor! İlk rakam 5 milyon Euro

Diagne neredeyse topa lütfederek vuruyor hiç desibeli yüksek net vuruş yapamıyor vuruşları santrafor vuruşu değil, Mbaye Diagne Galatasaray için bile bile ladestir -Fatih Terim sezon başında gönderilecekler listesinde en başa Diagne’yi yazmıştı ve başına gelecekleri biliyordu -Galatasaray’da Adem Büyük’e kimse ‘git’ demedi -Diagne mi Adem mi 10 kere Adem ama Falcao mu Adem Büyük mü derseniz yüzde 100 Falcao! -Saracchi için Alman ekibi Galatasaray’dan 5 milyon Euro istedi, #Galatasaray oyuncu satışı gerçekleştirebilirse Leipzig ile bonservisini almak için masaya oturacak