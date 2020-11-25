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Galatasaray Leipzig ile masaya oturuyor! İlk rakam 5 milyon Euro

Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük Kayserispor maçında gelen beraberlik sonrası kulüpteki son gelişmelere yönelik Uğur Yapıcı'ya dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Spor 25.11.2020, 23:20
Galatasaray Leipzig ile masaya oturuyor! İlk rakam 5 milyon Euro
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Diagne neredeyse topa lütfederek vuruyor hiç desibeli yüksek net vuruş yapamıyor vuruşları santrafor vuruşu değil, Mbaye Diagne Galatasaray için bile bile ladestir -Fatih Terim sezon başında gönderilecekler listesinde en başa Diagne’yi yazmıştı ve başına gelecekleri biliyordu -Galatasaray’da Adem Büyük’e kimse ‘git’ demedi -Diagne mi Adem mi 10 kere Adem ama Falcao mu Adem Büyük mü derseniz yüzde 100 Falcao! -Saracchi için Alman ekibi Galatasaray’dan 5 milyon Euro istedi, #Galatasaray oyuncu satışı gerçekleştirebilirse Leipzig ile bonservisini almak için masaya oturacak

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