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Galatasaray kupada yarın Tuzlaspor'la karşılaşacak
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor 16.12.2019, 10:21
İSTANBUL (AA) - Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.
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