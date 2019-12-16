Galatasaray kupada yarın Tuzlaspor'la karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında, Tuzla2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.