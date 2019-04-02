Galatasaray kupada saha avantajını kullanamadı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maç golsüz tamamlandı.

İlk yarı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve şık bir şekilde iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına sokulan Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'da kaldı.

24. dakikada ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Mina'nın pasında orta sahada topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahasına giren Kamara'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

71. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Luyindama'nın Guilherme'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, sarı-kırmızılı oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

74. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Diagne'nin, Mina'dan sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Farnolle topu kontrol etti.

90+4. dakikada Bülent Cevahir'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Bifouma'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlak Marcao'dan döndü.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray, saha avantajını kullanamadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalarak saha avantajını kullanamadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve iki takımın da fazla pozisyon üretemediği karşılaşma 0-0 berabere tamamladı.

Müsabakanın rövanşı, 25 Nisan Perşembe günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü yine konuk edecek.

Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yok

Karşılaşmada kırmızı kart gören Christian Luyindama, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, maçın 71. dakikasında Guilherme'ye yaptığı müdahale sonrası Luyindama'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Süper Lig'de sarı kart cezalısı da olan Luyindama, 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının yanı sıra 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Diagne ve Onyekuru ıslıklandı

Galatasaray'da bazı taraftarlar, oyundan alındıkları sırada Mbaye Diagne ile Henry Onyekuru'ya tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Ahmet Çalık, Diagne'nin yerine oyuna dahil olurken, 83. dakikada ise Onyekuru'nun yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.

Tribünlerdeki bazı taraftarlar, saha kenarına gelişleri sırasında performanslarını beğenmedikleri Diagne ve Onyekuru'yu ıslıkladı.