Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: UEFA tamamen bizim yanımızda

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermesine değinen Cengiz, şunları kaydetti:

"UEFA, tamamen bizim yanımızda. UEFA üst kurullarına ve Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ediyorum. Ancak UEFA'nın kendi içinde çatışmaları var. İncelenen 17-18 kulüpten en kötüsünün Galatasaray olduğunu söylediler ve men verdiler. Biz, 4 ay süre istedik. Mali yapıyı düzelteceğimizi söyledik. Belli bir grup, '3 yılda Galatasaray 147 milyon avro zarar etmiş. Sen bununla nasıl yeniden 4 yıllık anlaşma imzalarsın.' diyorlar. Biz kanıtladık. Müthiş gelir var. Ocaktan bu yana 8 ayda sadece seyirci hasılatından 134 milyon lira gelir elde ettik. UEFA buna baktı."

Türkiye'deki büyük kulüplerin farklı branşlarda faaliyet gösterdiğine vurgu yapan Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

"Biz, 13 branşta faaliyet gösteriyoruz. UEFA'da bir türlü bunu anlatamadık. Bizi en çok zorlayan bölüm. Hala da gündemde. UEFA, anlamıyor. Onlara, 'Türkiye, genç cumhuriyet.' dedik. Tevfik Fikret ve Galatasaray Lisesi'ni de anlattık. Kuruluş felsefemize göre toplumu kucaklamak zorundayız. Sadece biz değil diğer üç büyük kulüp de öyle. Her biri en az 13 branşta faaliyet gösteriyor. Bin 450'ye yakın sporcunun hem eğitimini hem de sportif ve kişisel gelişimini sağlıyoruz. Kimilerini sağlayamıyoruz o ayrı, sahada karşımıza çıkıyor. Gerçekçi bütçe ile onurla savaşan takım kurmak için stratejik kararlar aldık. Toparlanana kadar basketbol ve voleybolun giderlerini en az seviyede tutmalıyız. 55 milyon lira borçla aldık. Transfer yasağını kaldırdık. Şu andaki borcumuz 20-25 milyon mertebesinde."

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, amatör branşlarda tasarrufa gittiklerini aktararak, "Baskette kadın takımının maliyeti 500 bin avro. Erkeklerde 2 milyon avro. Takımımızın başa oynayan ekipler karşısındaki mücadelesini gördük. Voleybol kadınlarda 800 bin avro, erkeklerde 560 bin avro maliyetle kuruldu. Başımızı öne eğdirmeden onurlu mücadeleyi yapacağız. Mali açıdan ters bir durum olmazsa Galatasaray'ın 2 yıl içinde düzeleceğini hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duygun Yarsuvat ile ultrAslan gerginliği

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat'un taraftar grubu ultrAslan ile ilgili yaptığı açıklamaya başkan Mustafa Cengiz tepki gösterdi.

Divan kurulunda söz alan Yarsuvat, ultrAslan'ın lisanslı ürünlerinin GS Store'dan satılmasını eleştirdi. Yarsuvat, ultAslan'ın geçen günlerde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sonra yayımladığı bildiriyi gündeme getirdi.

Yarsuvat, konuşmasında yönetim kuruluna, "ultrAslan'ın ürünlerini GS Store'da satmak yönetimiyle meşru bir hale mi getiriyorsunuz? Şahıslara mı bu paralar veriliyor? Bunun muhasebesi nasıl yapılıyor?" sorularını yöneltti.

Taraftarın sosyal medyadaki mesajlarını okuyan Yarsuvat, "Kendine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray Kulübü üzerinde hak iddia etmeye çalışıyor. Bu vahim bir olaydır. Bunu sorduğumuz zaman 'Taraftar grubudur, dünyanın her tarafından böyle yapılır.' cevabını aldık. Dünyanın her tarafından olur ama Galatasaray'da olmaz." ifadelerini kullandı.

ultrAslan'ın ürünlerinin GS Store'larda satılmamasını isteyen Duygun Yarsuvat, şöyle konuştu:

"Bu cesareti nereden aldılar diye kendi kendime sordum. Yönetim kurulumuz, rahmetli Metin Oktay'ın ölüm yıldönümünde beraber oldukları bir fotoğraf gördüm. ultrAslan flaması açılmış, arkasında da yönetim kurulu üyelerimiz duruyor. Sayın yönetim kurulu! Meşru olmayan kişilerle dans ederseniz birgün sizin ayağınıza basarlar. Birçok büyük kulübün başına gelmiştir. Galatasaray, diğer kulüplerden farklıdır. 113. yılını kutlayan bir kulüp, belli bir kültür yuvasından hareket etmiştir. Bunu aşağılayarak, diğer kulüplerden farklılığını görmeyerek buraya talip olmak, bir müddet sonra yönetim kurulunu da rahatsız etmek demektir. Lütfen bu mutabakatı sona erdirin. Galatasaray'a ait olan mağazalarda bu grubun ne olduğu belli olmayan ürünlerinin satılmalarına mani olun. Sattınız, parasını nasıl ödediniz bilemiyorum. Parasını nasıl ödediniz? Galatasaray'ı sonucunu bildiğimiz bir maceraya sokmayın."

Yarsuvat'ın açıklamasının ardından konuşan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Yarsuvat'ın 30 milyonu temsil ettiğini iddia eden taraftar grubu ile ilgili tespitlerine ve serzenişlerine katılıyorum. Disiplin kurulundaki arkadaşımız 'Ne var? Fotoğraf çekilmeyelim mi?' diyorsa, bu hakaretleri edenlerle fotoğraf çekilmeyeceksiniz. Taraftar grubudur saygı duymak lazım. Taraftarsız Galatasaray düşünülemez." dedi.

Hamamcıoğlu'nun sözlerine oturduğu yerden tepki gösteren başkan Mustafa Cengiz, "Rahmetli Metin Oktay'ın kabri başında fotoğraf çektirdiklerimizin, bildiri yayınlayanlar olduğunu nereden biliyorsunuz?" diyerek karşı çıktı.

Daha sonra söz alarak kürsüye gelen Cengiz, "Sanki bir yönetim olarak sosyal medyadaki bazı yazışmalara göz yumuyoruz, destek oluyoruz ya da yol veriyoruz. ultrAslan'ın tüzel kişiliği ve isim hakkı var. ultrAslan markasıyla mağazalarda satılması ticari açıdan planlanarak yapılan bir olay. Masum. Bedel almıyorlar. Hiçbir bedel yok. Duygun ağabey parasını nasıl ödediğimizi soruyor. Öyle bir ödeme yok. Bedava. Özhan Canaydın zamanında da aynı şekilde satılmış." ifadelerini kullandı.

Cengiz, ultrAslan'ı överek, "ultrAslan, dünyanın en büyük taraftar grubu. ultrAslan çapında dünyada bir grup yok. Ömrüm maçlarda geçiyor. Liverpool, Arsenal, Manchester United, Barcelona ve Real Madrid'i de izliyorum. Hiçbirinin böyle kendini parçalayan bir taraftarı yok. Peki forvet alamadığımızda ultAslan bildiri yayımlayıp, bize ağır ifadeler kullandığında neredeydiniz? ultrAslan bir çizgide. Ben onlarla köfte ekmek yemedim." diye konuştu.

Metin Oktay'ı mezarındaki anmaya gittiğini hatırlatan Mustafa Cengiz, "Orada ultrAslan da vardı. Gelip Metin Oktay'a sahip çıkıyorlar. ultrAslan, benim için değerli bir taraftar grubudur. Asla organik bir bağım yok. Yöneticilerimizin de bağı yok. Bu böyle biline." diyerek sözlerini tamamladı.

"UEFA ile görüşeceğiz"

Olağan divan kurulu toplantısından erken ayrılan Cengiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaptıkları finansal fair play anlaşmasının UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderilerek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermesiyle ilgili UEFA ile görüşeceklerini belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"UEFA ile bir görüşmemiz var. İki kurul var. Birine savcılar kurulu diyebileceğimiz disiplin kurulu. Diğerine de hakimler kurulu diyebiliriz. Oradaki hukukçu, bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. İyi tarafı yeniden yargılanmayı istemesi. Aslında elinde Avrupa'dan men etme cezası verme gibi yetkisi vardı. UEFA bize bu konuda yardımcı. UEFA ile durum değerlendireceğiz. Bu süreci inşallah başarıyla atlatacağız. Galatasaray kendisini lafla veya kulis çalışmalarıyla değil rakamlarla kanıtlamış durumda. Uçağın kalkışı gibi kalkıştayız. İnşallah bir kuş sürüsüne çarpmayız."

Cengiz, 'Kuş sürüsü benzetmesinde Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye gönderme mi yaptınız?" şeklindeki soru üzerine, "Söyledikten sonra 'eyvah, laf bir yere gitti.' dedim. UEFA'ya son 6 ayda 4 bin 300 dilekçe gitti. Bu herhangi bir kulüpten değil. Münferit dilekçeler. Onlar da 'Şike sürecinde de siz bizi şikayet ettiniz.' diyorlar. Bunlar Avrupalıyı etkiliyor ama yüzde 100 değil. Savunmanız güçlüyse, açık, dürüst ve şeffafsanız doğru duvarsınızdır, yıkılmazsınız." ifadelerini kullandı.

Gomis'in selam vermemesi

Mustafa Cengiz, Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan ve verdiği bir röportajda havalimanında gördüğü Mustafa Cengiz'e bilerek selamlamadığını söyleyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'e yanıt verdi.

Yönetim olarak futbolcu transferlerine özel durumlar haricinde karışmadıklarını aktaran Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

"Gomis'in açıklamasını okudum. Üzüldüm. Gomis, değerli bir kardeşimiz. Ben, aslında beni tanımadı zannettim. Bile bile bana selam versen ne olur, vermesen ne olur. Selam Allah'ın selamı. Ben, beni tanamadığını düşündüm. Çoğu futbolcu beni basından görmüştür. Galatasaray'da çok özel bir durum olmadıkça başkan hiçbir transfere, satışa doğrudan müdahale etmez. Teknik ekibin başında Fatih Terim gibi çok değerli bir marka var. 'Gomis satılsın, Veli alınsın, şu futbolcu transfer edilsin, sağ açık boşta, stopere ihtiyaç var.' demeyiz. Asla böyle bir olayın içine girmeyiz. Yetki, karar çok değerli bir teknik adam olan Fatih Terim ve ekibine aittir. Onları eleştirmek için demiyoruz. Fatih hocam çok çalıştı ama olmadı. Sorumlu biziz. İstediğiniz kadar kusurunuz olmasın ama sorumlu sizsiniz. Ben daha iyi bakmalıydım. Forveti de almalıydık. Orada kusur benim."

Bafetimbi Gomis'i takımda zorla göndermediklerini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Gomis'i zorla yollamadık. Aynı Arap ülkelerinden Feghouli'ye resmi teklif geldi ama gitmedi. Gomis köle mi ki biz onu gönderelim. Göndermeye kalksak yüreğimizde bir kişi vardı ama hala duruyor. Adam, senelerce yatarak milyonlarca lira alıyor. Futbolcu köle değil. Gomis, 150 milyon lirayı aşan bir gelir elde etmiştir. Asla gözümüz yok. Yolu ve bahtı açık olsun." şeklinde görüş belirtti.

VAR açıklaması

Mustafa Cengiz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili eleştirileri hakkında da görüşlerini paylaştı.

Orman'ın açıklamalarını saygıyla karşıladıklarını dile getiren Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinin herhangi bir yarışta canı yanıyorsa ve bağırıyorsa onu anlayışla karşılamak gerekiyor. Değerli bir rakibimizin hakemden ötürü haklı ve objektif bir şekilde canı yanmışsa saygıyla karşılarız. Onun tekrar etmesini istemeyiz. Biz, VAR olayından sene başında kupa kaybettik. Bir maçı değil kupayı kaybettik. Bize göre kırmızı karttı, hakeme göre değildi. Hiçbir şey yapamadık. VAR sistemi yeni oturuyor. Konuşmam rahatlık konuşması değil. Hakemler lütfen adalet dağıtmasın. 'Birine sarı kart verdim diğerine de vereyim, penaltı çaldım diğerine de çalayım' demesinler. Hakem gördüğünü çalacak. Yanlış veya hatalı görebilir. Bu hiç önemli değil. Hakem komitesi veya TFF Başkanı, bir futbol takımının fanatik taraftarı da olabilir. Ne güzel. Demek ki futboldan yana ama sahaya çıktığında adaletten şaşıyorsa yazıklar olsun. Bizim bütün maçlarımızı Fenerbahçeli hakemler yönetsin. Hiç sorun yok ama adaletli yönetsin, gördüğünü çalsın. Bundan rahatsız olmam."

Kendilerine de sosyal medyada hakemler konusunda açıklama yapmak için baskı olduğunu söyleyen Cengiz, "Camia yıllardır bize bağırıp çağırıyor. Hakemlere ağzınızı açmıyorsunuz deyip sosyal medyada saygılarını sunuyorlar. Onlar bize de ulaşıyor. Her canı yanan her hafta bağırırsa olmaz. Hakemler insandır hata yapar ama üst üste kötü niyetliyse, düzenli olarak can yakıyorsa federasyon gereğini yapar." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunan Mustafa Cengiz, "TFF'den ricam. Bu sahalar berbat. 18 kulüp milyonlarca lira harcıyor. Futbolcular çok rahat sakatlanır duruma geliyor. TFF'den en büyük isteğimiz bu." diyerek sözlerini tamamladı.

