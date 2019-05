Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Galatasaray'a karşı çok büyük bir algı yönetimi yapılıyor

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan başkan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Ligin bitmeye yaklaştığı son 2 haftada, daha önceki iki haftayı da eklersek Galatasaray'a karşı çok büyük bir algı yönetimi yapılıyor. Bu algı yönetimi, Galatasaray'ın şanlı şampiyonluk yürüyüşünü kötüleme, değersiz kılma, ayrıştırma ve ötekileştirme temelli." dedi.

Söylemlerin sarı-kırmızılı camiayı birleştirdiğini anlatan Cengiz, "Bunun camiamızda tam tersine yönetimi, taraftarı, teknik kadrosu ve futbolcularıyla bir kenetlenmeye evrilmesini görüyoruz. Galatasaray kenetlendiği, bir araya geldiği için 8 puan farkı kapattı. Galatasaray en kötü durumlarda şampiyonluk yürüyüşünü asla bırakmadı. Bizim yürüyüşümüz onurlu ve şerefli bir yürüyüştür." diye konuştu.

"Şu anda her alanda lideriz"

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk için mücadele ettiklerini hatırlatan Mustafa Cengiz, mali konularda da lider olduklarını kaydetti.

Cengiz, camialarından aldıkları destekle başarılı olduklarını belirterek, "Şampiyonluğa ulaşan takımlar, oyunun içine hile, desise, oyun dışı bir takım etmenleri katmamış ise onun şampiyonluğunu kutlamak, tebrik etmek gerekir. Şu anda her alanda lideriz. Sadece sportif anlamda değil mali anlamda, UEFA kriterlerinde de lideriz. Her iki kupada yürüyoruz. Her iki kupada finale, birinciliğe doğru gidiyoruz. Ne mutlu bize ki, camiamızın verdiği büyük destekle buna aracı olduk. Kenetlendikleri için, bize destek verdikleri için bu yürüyüşü yaptık ve devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahada ayağını bırakan oyuncularımıza geçmiş olsun bile yok"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, bazı çevrelerin ayağı kırılan futbolcuları Emre Akbaba'ya geçmiş olsun mesajı yayınlamadığını söyledi.

Camialarını rahatsız eden bir algı olduğunu dile getiren Cengiz, şöyle devam etti:

"Zamanında, 'VAR kayıtları incelensin, bazı pozisyonlara bakılsın' dediğimiz ve federasyonun istifasını istediğimiz için ben 150 gün ceza aldım. Galatasaray tarihinde görülmemiş gadirlere uğradık. Teknik direktörümüz 10 maç ceza aldı. Bunlara rağmen bu yürüyüşe devam ettik. Bize en büyük gücü veren camiamızdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Ancak neden bu algı operasyonları yapılıyor? Sanki Galatasaray şampiyon oldu da bunu nasıl yok ederiz, Galatasaray camiası mutlu olmasın diye uğraşıyorlar. Öylesine bir baskı ortamı, özellikle belli mihraklar tarafından yaratılıyor ki Galatasaray bununla sevinmesin. Hiçbir galibiyetimize bir tebrik, bir teşekkür yok. Bazı çevreler tarafından sahada ayağını bırakan oyuncularımıza geçmiş olsun bile yok."

"Çok kötü duyumlar alıyoruz"

Mustafa Cengiz, kötü duyumlar aldıklarını ve bunlardan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Sporun bir yarışma olduğunu hatırlatan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü, Türk milletini bir araya getiren çimentodur. Diğer kulüplerimiz de öyle ama bu harcın en büyük paydası biziz. Biz çok olumlu bir paydayız. Gerek siyasi, gerek ticari gerekse kendi yönetimlerini sürdürmek için bu paydayı yok etmek, ötekileştirmek, algı yaratmak çok kötü bir yoldur. Buna tevessül etmememelerini rica ediyorum. Başkanlar ve yöneticiler, diğer kulüpler hakkında, hele de kendi maçları haricinde konuşurken dikkatli olmalı. Çok kötü duyumlar alıyoruz. Bunlardan rahatsızız. Bunların olmamasını diliyoruz. Sporun barış, dostluk ve kardeşlik içinde ölümüne bir yarış, mücadele olmasını diliyoruz. Galatasaray, bu karakterdedir. Asla herhangi bir hileye, desiseye, tevessül ve tenezzül etmeyiz."

Mustafa Cengiz, karar verici mekanizmalara seslenerek, "Lütfen oynayacağımız maçları önceden belirlemesinler. Saha dışı etmenlerle oynayacağımız maça şu veya bu şekilde etki etmesinler. Özellikle istirham ediyoruz. Geçmişte bize yapılan aynı taç hataları kendilerine yapıldığında feryat edenlerin bunu ana gündem maddesi yapmamasını dileriz." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray'ın aleyhine yapılan hatalar kat ve kat üstünde"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de aleyhlerine yapılan hakem hatalarının lehlerine yapılanlardan kat kat fazla olduğunu savundu.

Kendisi, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularına bu sezon verilen cezaları hatırlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Bizim lehimize ve aleyhimize hatalar olmakta. Toplamda baktığımızda Galatasaray'ın aleyhine yapılan hatalar, lehine yapılan hataların kat ve kat üstünde. Hata her zaman vardır. Lehimize hata yapan insanlara maç vermemek de bunun bir belgesidir. Bizi hiç kimse koruyup kollamamaktadır. Eğer koruyup kollasaydı, bana 150 gün, teknik direktörüme 10 maç, futbolcularıma haftalarca ceza verilmezdi. Lütfen objektif olalım ve toplumu ayrıştırıcı, kitleleri ve camiaları birbirine düşürücü söylemlerden imtina edelim. Kendi kişisel çıkarı, kulübünün seçimi ve kulübünün maddi durumundan dolayı yarışmakta olduğu rakibine saygısız, hadsiz cümleler kullanmayalım. Arka planda sinsilik yapmayalım, mert, açık ve korkusuz olalım.""Alnımız açık, yüzümüz pak"

Cengiz, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın "Saha dışı etmenlere güvenmiyorum." şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.

"Biz o işin uzmanı değiliz." diyen Mustafa Cengiz, "Elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum varsa açıklasın. Zevkle yanıt veririz. Alnımız açık, yüzümüz pak. Korkmuyoruz çünkü yaptığımız bir yanlış yok. Sayın Göksel Gümüşdağ'ın elinde bir şey varsa -ki Türk futbolunu dizayn ettiğini ve yönettiği havasını etrafa yayan bir kardeşimiz- açıkça beyan etsin. Ben söylersem aldığım duyumlar üzücü olur, üzülür." diye konuştu.

Başkan Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un "20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi." şeklindeki açıklamalarıyla ilgili ise, "Bunun neresinden tutayım. Bunu dememek lazım. 20 yılda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Bursaspor'un ve Trabzonspor'un aldığı şampiyonlukları lekelemek demek. Böyle bir şey olur mu? 20 yılda Fenerbahçe kaç şampiyonluk aldı? Bunu insan derken düşünür. 100 yıllık kulüpleriz. O zaman benim de aklıma geri kalan 80 yılda ne yaptıkları sorusu gelir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçıyla ilgili "Galatasaraylı yöneticiler yönetse daha objektif olurlardı." açıklamasının hatırlatılması üzerine Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi çok şey söyledi. Hiçbirine katılmıyorum. Söylediklerine ve ağızdan çıkana dikkat etmelerini söylüyorum. Camialar ve kitleler etkileniyor. Özellikle genç taraftarlar birbirine düşman oluyor. Ağzımızdan çıkan her sözcüğe dikkat etmek gerek. Belge ve bilgi olmadan afaki, hamasi, kendi taraftarına şirin görünecek söylemlerden kaçınalım. Bu toplumun, barışa, huzura ve sevgiye ihtiyacı var. Bizler sivil toplum örgütleriyiz. Bütün renkler bizim, herkesi kucaklamalıyız. Düşmanlıkla, komplo teorileriyle yürümememiz gerek."

Kulüpler Birliği Vakfı bildirisine gönderme

Mustafa Cengiz, Süper Lig'in ilk yarısındaki hakem tepkilerinin ardından Kulüpler Birliği Vakfından yayımlanan bildiriyi gündeme getirdi.

Genç hakemlere fırsat verilmesi gerektiğini dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

"Türk hakemleri kalite olarak kendini aşma durumunda olmalı. Genç hakemlere fırsat verilmeli. Genç hakemlerin adını bile bilmiyorum. Hayatım boyunca hiçbir hakemle ne telefonda konuştum, ne de yüz yüze geldim. Burada önemli olan Türk sporunun kalkınması. Türk haklı futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. Ne kadar şeffaf olursak o kadar iyi. Biz, 'Yeterli nitelikteki hakemler torbaya konsun, herkesin önünde kura çekilsin.' dedik. Buna bizim maç oynanana kadar şiddetle itiraz ettiler. Şimdi aynı kişiler çıkış yolu arıyor. 'Hakemler de insandır. Hata yapabilir. Hiçbir kulübe ayrıcalık yapılamaz.' diye bildiri yayınlatıp, telefonlarla diğer kulüplere yayımlaması için zorlarsanız, dönüp o bildiriyi okumanız gerek. Hakemler de insandır, hiçbir kulübe ayrıcalık tanınamaz. Bunu özellikle Galatasaray'a karşı kutsal cephe gibi yapmaya kalkarsan o eylem sonunda sana döner."

"Beşiktaş da şampiyon olursa tebrik ederim"

Mustafa Cengiz, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Şu anda üç takımın da şampiyonluk şansı var. Beşiktaş da şampiyon olursa tebrik ederim. Yeter ki herkes birbirine saygılı olsun." dedi.

Ligin 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları derbiyi yöneten hakem Ali Palabıyık'ı eleştiren Cengiz, "Ali Palabıyık, benim 5 pozisyonumu üst üste vermiyorsa ben bunda iyi niyet aramam. Dış etken ararım. Bence bu normal bir davranış değil. Öyle bir hakem değil çünkü o. Bence dış etmenden dolayı 5 hatayı üst üste yaptı. İki hafta bekletip maça verdiler. 'Al sana, inadına' dediler. Bizim lehimize hata yaptığı iddia edilen iki hakemi bitirdiler. Bu kadar basit. Bizim aleyhimize hata yapanı inat olsun diye maça veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Cengiz, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Galatasaray maçıyla ilgili, "Gelen hakemler veya kurullar koridorlara da kulübelere de umarım hakim olurlar." şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine, şöyle yanıt verdi:

"Hiç soyunma odasına inmedim, koridorlarda da bulunmadım. Sizler bulunuyorsunuz, oradasınız. Bugüne kadar Galatasaray koridorlarında ne olmuş? Ben de merak ettim. Bu nasıl bir algı yönetmektir, nasıl bir söylemdir. Samimi söylüyorum ben de ürktüm. Bizim koridorlarda ne oluyor. Eğitilmiş, milli takım teknik direktörü olmuş bir kardeşimiz nasıl böyle bir söylemde bulunur. Bu sadece maç öncesi bir şeyler yaratma, hakemi ve diğer kurulları etkileme. Asıl saha dışı bu."

Cengiz, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın protokol tribününü kışkırttığını savunarak, "Rize'de bir takım olaylar yaşadık. Rize halkı, Rizespor seyircisi, Türkiye'nin en centilmen seyircilerinden. Rize tribünlerinden hiçbir şey olmadı. Ancak bir yerde oldu. Eski tabirle Şeref Tribünü'nde hayatımda görmediğim olaylar gördüm. Rizespor Kulübü Başkanı, maalesef sırtını da sahaya dönerek protokol tribünündeki insanları kışkırttı. Zaptedilmez bir haldeydi. Hiç yakıştıramadık. Bir spor kulübünde olmaması gereken davranışlar vardı. Kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'un Galatasaray maçında kural hatası olduğu için karşılaşmanın tekrar edilmesini istemesiyle ilgili Cengiz, "Gülümseyerek basın toplantısını kapatıyoruz." demekle yetindi.