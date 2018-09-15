Galatasaray Kasımpaşa'yı farklı yendi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Türk Telekom Stadı'na namağlup lider gelen lacivert-beyazlı ekip karşısında sarı-kırmızılı takıma farklı galibiyeti getiren golleri, ikinci yarıda Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı bu galibiyetle hem maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu hem de UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 18 Eylül Salı günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım ligde puanını 12'ye çıkarırken, Kasımpaşa da aynı puanda kaldı.

Evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 22 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 22 lig maçının 21'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Eren Derdiyok'un 3. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Eren Derdiyok, Süper Lig'de bu sezon 3. kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Eren Derdiyok, ligde MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada iki kez fileleri havalandıran Garry Rodrigues ise ligde bu sezon ilk gollerini Kasımpaşa'ya attı.

Ozan Kabak alkış aldı

Galatasaray'da Süper Lig'de ilk kez 11'de görev yapan Ozan Kabak, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarlardan alkış aldı.

Stoperde Serdar Aziz ile birlikte görev alan 18 yaşındaki futbolcu, lacivert-beyazlı takımın birçok atağına başarılı bir şekilde müdahale etti.

Özellikle ilk yarının son bölümünde Kasımpaşa'nın Trezeguet ile girdiği pozisyonları başarılı bir şekilde savuşturan genç futbolcuyu, tribünler uzun süre alkışladı.

Onyekuru'nun golü VAR'a takıldı

Galatasaray'ın maçın 90+5. dakikasında Henry Onyekuru ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Eren Derdiyok'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nagatomo, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Onyekuru'ya çıkardı. Nijeryalı futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken, VAR'ın uyarısıyla hakem Bülent Yıldırım pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi.

Bülent Yıldırım, görüntüyü izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.

Kasımpaşa'nın ilk puan kaybı

Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı.

Ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile oynadığı maçları kazanan lacivert-beyazlı takım, Galatasaray'a 4-1 yenilerek hem namağlup unvanını hem de liderliği kaybetti.

Diagne, Galatasaray'ı da boş geçmedi

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ligde bu sezon 5. maçında da gol atmayı başardı.

Ligin ilk 4 haftasında 6 kez ağları havalandıran Diagne, Galatasaray maçının 76. dakikasında penaltıdan topu filelere göndererek, gol sayısını 7'ye çıkardı.

Muhabir: Ercan Çakar