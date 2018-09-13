Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi.
Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Henry Onyekuru'nun, antrenmanın ilk bölümünde takımda yer aldığı daha sonra tek başına yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.
Maicon Roque'nin ise takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.