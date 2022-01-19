Galatasaray - Kasımpaşa İstatistiksel Veriler - 20 Ocak Perşembe

Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Onun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ata Yıldırım yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı, kart cezaları sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray ve Kasımpaşa arasındaki son maç geçtiğimiz sezon 29 Ağustos 2021 tarihinde oynandı. Deplasmanda oynadığımız bu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu maçta gollerimizi 32. dakikada Alexandru Cicâldău ve 38’de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Galatasaray ve Kasımpaşa tarihte 76 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 58’ini Galatasaray, 6’sını Kasımpaşa kazandı. Evimizde oynadığımız 39 mücadelede ise 32 galibiyet, dört beraberlik ve üç yenilgi aldık.

Takımımız bu maçın ardından ligde Trabzonspor ile oynayacağı mücadeleye hazırlanacak.

Maç öncesi öne çıkan istatistiksel veriler şu şekilde:

- Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının dokuzunu kazanan Galatasaray (2M), aldığı galibiyetlerin sekizinde 2+ gol sevinci yaşadı.

- Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 12 golün yarısında pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu (4 gol & 2 asist), görev yaptığı son maçta en üst ligdeki ilk frikik golünü kaydetti (vs Hatayspor).

- Galatasaray ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabilen Kasımpaşa (1B 5M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (Ekim 2020'de 1-0).

- Bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini son maçında Giresunspor'u mağlup ederek alan Kasımpaşa, Haziran 2020'den bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor.

- Mortadha Ben Ouannes, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağladı (1 gol & 3 asist).