Galatasaray Kasımpaşa Hakemi Belli Oldu

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Onun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ata Yıldırım yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

Yalova Bölgesi hakemi olan Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig’de 31 maçlık tecrübeye sahip. Yönettiği maçların 11’inde ev sahibi takımlar, 10’unda ise deplasman takımları galip geldi. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig maçlarında 31 maçta 137 sarı kart ve 7 kırmızı kart gösterildi.

Tugay Kaan Numanoğlu, şimdiye dek Galatasaray’ın tek maçını yönetti. Süper Lig 2020-2021 sezonunda Alanyaspor ile oynadığımız 19 Ekim 2020 tarihli mücadeleyi rakip takım 2-1 kazandı. Bu maçta oyuncumuz Oghenekaro Etebo, 45. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Aynı hakem Kasımpaşa’nın 5 maçını yönetti. İstanbul ekibi bu maçlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Kasımpaşalı oyunculara 11 sarı kart gösteren Numanoğlu, rakiplerine ise 9 sarı ve iki kırmızı kart çıkardı.