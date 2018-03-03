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Galatasaray, Karabük'te farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup etti.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:14
Galatasaray, Karabük'te farklı kazandı
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KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup etti.

İlk yarı

5. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Feghouli, bekletmeden kafayla meşin yuvarlağı Gomis'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

13. dakikada topla ceza alanına giren Leandrinho bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo, topu arka direkte bulunan Gomis'e gönderdi. Bu oyuncuya gelmeden topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

18. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomis, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

26. dakikada Gomis 3. golünü attı. Galasataray'ın orta alandan gelişen atağında Belhanda, topu Feghouli ile buluşturdu. Bu oyuncu topu takım arkadaşı Gomis'e verdi. Gomis, kendisinin 3. takımının ise 4. golünü attı: 0-4.

33. dakikada orta alandan kapılan topu kontrol eden Feghouli, ara pasıyla meşin yuvarlağı Gomis'e ulaştırdı. Hızla ceza alanına yönelen Gomis, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Gomis, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-5.

40. dakikada Galatasaray farkı 6'ya çıkarttı. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Rodrigues, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-6.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

64. dakikada Mariano'nun pasıyla sağdan ceza alanına giren Sinan Gümüş'ün vuruşunda, top kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın üzerinden filelerle buluştu: 0-7.

65. dakikada Kage'nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Leandrinho kaleye vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

77. dakikada Kage, ara pasında topu Leandrinho'ya aktardı. Bu oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Ahmet Özler,Ersin Turan

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKardemir KarabüksporSporSÜPERLİG
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