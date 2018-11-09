Galatasaray kafilesi Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Taraftarlar, başta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olmak üzere takıma büyük ilgi gösterdi.

Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" yazılı pankartı açarak ve meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratta bulundu. Kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.