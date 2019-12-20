Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi.

Galatasaray son 6 maçı kazandı

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 6 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 28. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 22 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.