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Galatasaray ile Atiker Konyaspor 34. randevuda

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

10 Mart 2018 Cumartesi 09:45
Galatasaray ile Atiker Konyaspor 34. randevuda
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 33 lig maçından 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 68 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'da 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Konyaspor'un hasreti

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray evinde hiç yenilmedi

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.

Muhabir: Çetin Arslancan

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolGalatasaraySporSpor Toto Süper LigSÜPER LİG
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