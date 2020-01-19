Galatasaray ikinci yarıya galibiyetle başladı

İSTANBUL(AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk hafta müsabakasında evinde Yukatel Denizlispor'u ağırladı.

7. dakikada Rodallega'nın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ömer Bayram'ın sol kanatta yerden ortasına Falcao'nun altıpas önünde yaptığı vuruşta, kaleci Stackhowiak çizgi üzerinde ayağıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi. Ardından Mustafa Yumlu, kafayla topu kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Seri'nin pasında sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Saracchi, yerden ortasını yaptı. Emre Akbaba altıpas önünde bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun bayrağını kaldırmasıyla mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR odasıyla görüşen hakem Uğurlu, golü geçerli saydı.

57. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Seri'nin havadan attığı şık pasta ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Falcao, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Stackhowiak'ın kapattığı köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

64. dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Soldan kullanılan kornerde ön direkte Linnes'ten seken topu kale çizgisi önünde tamamlayan Muhammet Özkal, farkı 1'e indirdi: 2-1.

67. dakikada konuk takım beraberlik golüne yaklaştı. Olcay Şahan'ın sağdan çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Sedat Şahintürk'ün yerden yaptığı vuruşta kaleci Muslera, sağına uzanarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.