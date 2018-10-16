Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılılar, Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, sözleşmesi uzatılan Terim'in meblağ hanesi boş mukaveleye imza attığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir."

Muhabir: Hüseyin Eroğul