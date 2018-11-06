Galatasaray camiasından ortak paylaşım

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilenlerin açıklanmasının ardından Fatih Terim, Twitter hesabından kenetlenme çağrısında bulundu.

#KenetlenBaşkaGALATASARAYyok pic.twitter.com/qd2SQQh2cj

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 6 Kasım 2018

Tecrübeli teknik adamın çağrısı üzerine sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, teknik ekibi, futbolcuları ve profesyonelleri, Terim'in kullandığı "KenetlenBaşkaGalatasarayYok" etiketiyle sosyal medya hesaplarından ortak paylaşımlar yaptı.

Kısa sürede taraftarların da destek verdiği paylaşıma eski Galatasaraylı futbolcular Wesley Sneijder, Felipe Melo ile Lukas Podolski de katıldı. Söz konusu etiket, Twitter'de ülke gündeminde en üst sırada yer aldı.

Muhabir: Emrah Oktay