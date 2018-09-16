Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret

İSTANBUL(AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlanmaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında.

Avrupa kupalarında çıktığı son 7 müsabakada galibiyet göremeyen sarı-kırmızılı takım, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında kötü istatistiklere imza attı.

Son 18 maçta 1 kez kazandı

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 18 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı.

Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 7 maçından da galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

Kalesini kapatamıyor, gol yollarında zorlanıyor

Sarı-kırmızılı ekibin 18 maçlık bu süreçte savunma ve hücumdaki başarısız istatistikleri dikkati çekiyor.

Galatasaray takımı, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında kalesinde 39 gol görürken, rakip ağları sadece 14 kez havalandırabildi.

Bu dönemde sarı-kırmızılı takımın, maç başına gol yeme ortalaması 2,16 olurken, gol atma ortalaması ise 0,77'de kaldı.

Avrupa kupalarında son 18 maç

Galatasaray takımının Avrupa kupalarında oynadığı son 18 müsabaka ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Tur

Rakip

Sonuç 2013-14Şampiyonlar LigiSon 16 Chelsea 1 - 1Son 16Chelsea 0 - 2 (D)2014-15Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 1 - 1 Grup Arsenal1 - 4 (D)Grup Borussia Dortmund 0 - 4Grup Borussia Dortmund 1 - 4 (D)Grup Anderlecht 0 - 2 (D)Grup Arsenal 1 - 4 2015-16Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2 GrupAstana 2 - 2 (D)

Grup

Benfica 2 - 1Grup Benfica 1 - 2 (D)GrupAtletico Madrid 0 - 2 (D) Grup Astana 1 - 1 UEFA Avrupa LigiSon 32Lazio1 - 1Son 32 Lazio 1 - 3 (D)2016-17UEFA Avrupa Ligi2. Ön Eleme Östersunds0 - 2 (D)2. Ön ElemeÖstersunds1 - 1Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç saha performansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 53. maçına çıkacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon D Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında 18 Eylül Salı günü sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 53. iç saha maçı olacak.

Galatasaray, şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 52 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakaların 21'ini kazanırken, 17'sinden beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki 14 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise mağlup oldu.

Attığı gollerde geride

Galatasaray, sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurmasına rağmen attığı gol bakımından geride kaldı.

Sarı-kırmızılılar, sahasındaki müsabakalarda 63 gol atarken, kalesindeki 67 gole engel olamadı.

Sahasında 13 maç kaybetmedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

İç sahada galibiyet serisi 5 maç

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki galibiyet serisi 5 maç oldu.

Sarı-kırmızılılar, 13 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kendisinin üst üste kazanma rekorunu da kırdı.

Galatasaray, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarda sahasında arka arkaya Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Deportivo la Coruna, İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Lazio takımlarını mağlup etti.

En farklı galibiyet ve yenilgi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki en farklı galibiyetini 1998-1999 sezonunda 3-0'lık skorla Norveç'in Rosenborg takımına karşı aldı.

Sarı-kırmızılıların sahasındaki en farklı mağlubiyetleri ise 1999-2000 sezonunda 5-0'lık skorla İngiltere'nin Chelsea ve 2013-2014 sezonunda 6-1'lik skorla İspanya'nın Real Madrid takımlarına karşı yaşadı.

İç saha performansı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonlara göre iç sahadaki performansı şöyle:

SezonO G B M A Y 1993-19943012141994-19953111221997-19983111321998-19993210621999-20003111592000-200176101582001-20026231532002-20033012142003-20043210422006-20073111442012-20135221662013-20144211682014-20153012292015-2016311134