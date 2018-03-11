Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da kadro değişmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan ve 7-0 kazanılan Kardemir Karabükspor müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmayarak, takımını aynı kadroyla sahaya sürdü.

Galatasaray takımı, Atiken Konyaspor önünde sahaya, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis 11 ile çıktı.

Sakatlığı bulunan Eren Derdiyok maç kadrosunda yer almazken, tedavisi sonrası takımla çalışmalara başlayan Jason Denayer ise yedekler arasında yer buldu.





- Fernando yine yedek





Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre takımdan ayrı kalan ve Kardemir Karabükspor maçının ikinci yarısında oyuna girerek sahalara dönen Fernando Reges, Atiker Konyaspor önünde de yedek soyundu.

Teknik direktör Terim'in tamamen iyileşene kadar riske atmak istemediği ve Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando, müsabakaya yedekler arasında başladı.





- Tribünler büyük oranda doldu





Galatasaray-Atiker Konyaspor maçına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşma için sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri doldururken, 40 binin üzerinde futbolsever yer aldı.

Ayrıca, yaklaşık 100 Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.





- Sergen Yalçın ilk maçına çıktı





Atiker Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk müsabakasına Galatasaray deplasmanında çıktı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Konya ekibinde teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrılırken, koltuğu devralan Sergen Yalçın ise Galatasaray önünde siftah yaptı.



