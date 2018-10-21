Futboldaki şanssızlığı atletizmde şampiyonluklar getirdi

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, yaşı nedeniyle futbol seçmelerini geçemeyince atletizme yönlendirilen 18 yaşındaki İsmail Tekbıçak, dekatlonda üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu.

Okulundaki futbol taramasında yaş engeline takılan İsmail Tekbıçak (18), uzun boyu ve güçlü fiziği dolayısıyla beden eğitimi öğretmeni tarafından atletizme yönlendirildi.

Orta ve uzun mesafe koşularında il ve bölge dereceleri elde eden İsmail, 100 metre, 400 metre, 110 metre engelli ve 1500 metre koşuları ile uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, disk atma, sırıkla atlama ve cirit atmanın birlikte yapıldığı dekatlonda kendisini geliştirdi.

Antrenmanlardaki hırsı ve azmiyle kısa sürede başarıyı yakalayan İsmail, ilk defa katıldığı 2016 yılı Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde şampiyonluk elde etti. İsmail, geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Dekatlon Şampiyonası ve bu sene yapılan Komple Atlet Ligi'nde de şampiyon olup kürsünün zirvesine çıkarak milli takıma seçildi.

Milli takımla çıktığı Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda beşinci olan İsmail, atletizmde büyük kulüplerin dikkatini çekti. Milli sporcu, önce ENKA Spor Kulübü, daha sonra da Ankara EGO Kulübü ile çalışmalarını sürdürdü.

İsmail Tekbıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşındayken yaş engeline takılarak futbol seçmelerinde elendiğini, beden eğitimi öğretmeninin de kendisini atletizme yönlendirdiğini söyledi.

İlk dört yıl orta ve uzun mesafe koşu yarışmalarına katıldığını, daha sonra çoklu branşlara yöneldiğini ve şampiyonalarda başarılı olduğunu anlatan İsmail, "Son üç yıldır dekatlon denilen çoklu branşlarda mücadele ediyorum. İlk yıl ve ikinci yılımda bu kategoride Türkiye şampiyonu oldum. Üçüncü senemde de Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildim. Milli takımla Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek Balkan beşincisi oldum." diye konuştu.





- Arkadaşı da futbolu bırakıp atletizme başladı





Bu süreçte en büyük desteği ailesi ve antrenöründen gördüğünü dile getiren İsmail, şöyle devam etti:

"Seneye yine Balkan Şampiyonası var. Balkan şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyorum. Avrupa ve dünya barajlarını geçerek ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ailem benim sporcu olarak yetişmemi istiyordu. Antrenörüm başta olmak üzere ailemin desteğiyle bu başarıları elde ettim. Atletizm antrenmanlarına gitmek istemesem bile ailem beni zorla gönderiyordu. Türkiye şampiyonluklarımda en büyük katkı ailemindir."

Kırşehir'de kendisi ve diğer sporcuların atletizmde elde ettikleri başarıların çocukları da olumlu etkilediğini vurgulayan İsmail, "Dekatlonda Türkiye şampiyonu olduğumda arkadaşım futbol oynuyordu. Benim şampiyonluğumu görünce o da heveslendi, atletizme başladı ve Türkiye altıncısı oldu." diye konuştu.

Bu arada, antrenör Ziya Kaya, İsmail Tekbıçak'ın hırsı ve azmiyle başarılı olduğu çoklu branşları her sporcunun yapamayacağını söyledi.