Futbolda milli mesai

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart Salı günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için yarın İstanbul'da toplanacak.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde öğle saatlerinde bir araya gelecek ay-yıldızlı futbolcular, İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek. Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadı'nda saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantının ardından son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

Milli takım, Karadağ karşılaşması için 26 Mart Pazartesi sabahı Antalya'dan Podgorica'ya geçecek. Teknik direktör Lucescu ve aday kadroda yer alan bir futbolcu, aynı gün maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, Karadağ mücadelesinin hazırlıklarını TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Milli takım kafilesi, Karadağ maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Selçuk İnan (Galatasaray) Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)

Maç programı

23 Mart Cuma:

20.30 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti (Antalya Stadı)

27 Mart Salı:

TSİ 20.10 Karadağ-Türkiye (Podgorica Şehir Stadı)

Hakemler

A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı maçta Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçı ise Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic yönetecek.

Karşılaşmada Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic üstlenecek.

Muhabir: Emrah Oktay