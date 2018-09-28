Futbolda haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)
Yarın:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)
30 Eylül Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
1 Ekim Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)