Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Futbolda haftanın programı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

Yarın:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

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