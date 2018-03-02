Futbolda haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 24. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 25. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper LigBugün:

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

5 Mart Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)

Yarın:

13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Mart Pazar:

13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Kocaeli Birlikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.00 Eyüpspor-Afjet Afyonspor (Esenler)

14.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hatayspor (Bodrum İlçe)

14.30 Menemen Belediyespor-Keçiörengücü (Menemen Tahir Şahin)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

4 Mart Pazar:

14.00 Sivas Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.30 Tuzlaspor-Tokatspor (Maltepe Hasan Polat)

14.30 Sarıyer-Sancaktepe Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.30 Bucaspor-İnegölspor (Yeni Buca)

Beyaz Grup

Yarın:

14.30 Karşıyaka-Gümüşhanespor (İzmir Atatürk)

14.30 Silivrispor-Kahramanmaraşspor (Silivri)

4 Mart Pazar:

14.30 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

14.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

14.30 Bandırmaspor-Zonguldak Kömürspor (Bandırma 17 Eylül)

14.30 BUGSAŞ Spor-Pendikspor (Ankara OSTİM)

14.30 Niğde Belediyespor-Hacettepe (Niğde 5 Şubat)

14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Ottocool Karagümrük (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

14.30 Fethiyespor-Altay (Fethiye İlçe)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Ofspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

4 Mart Pazar:

14.30 Halide Edip Adıvarspor-Bergama Belediyespor (Vefa)

14.30 12 Bingölspor-Bayburt Grup Özel İdare (Bingöl)

14.30 Orhangazi Belediyespor-Kemerspor 2003 (Orhangazi İlçe)

14.30 Erzin Belediyespor-Yomraspor (Erzin İlçe)

14.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Batman Petrolspor (Aktepe)

14.30 Çanakkale Dardanel-Çatalcaspor (Çanakkale 18 Mart)

14.30 Erbaaspor-Kozan Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.30 Düzcespor-Bayrampaşa (Düzce 18 Temmuz)

2. Grup

Yarın:

14.00 1461 Trabzon-Pazarspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Yeşil Bursa-Muğlaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.30 Kırıkhanspor-Ergene Velimeşespor (Kırıkhan İlçe)

14.30 Anadolu Bağcılarspor-Yeni Orduspor (Bağcılar Mahmutbey)

4 Mart Pazar:

14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Van Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Kayseri Erciyesspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.30 Turgutluspor-Ankara Demirspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.30 Gölcükspor-Erokspor (Gölcük)

14.30 Tire 1922-Darıca Gençlerbirliği (Tire 4 Eylül)

3. Grup

Yarın:

14.00 Arsinspor-Çorum Belediyespor (Arsin İlçe)

14.30 Ankara Adliyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Ankara OSTİM)

4 Mart Pazar:

13.30 Aydınspor 1923-Elaziz Belediyespor (Adnan Menderes)

14.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Cizrespor (Şanlıurfa GAP)

14.30 Tekirdağspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Namık Kemal)

14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Sultanbeyli Gölet)

14.30 Tarsus İdmanyurdu-Payasspor (Tarsus İlçe)

14.30 Osmaniyespor-Kocaelispor (Osmaniye 7 Ocak)

14.30 UTAŞ Uşakspor-Kızılcabölükspor (Uşak 1 Eylül)

Muhabir: Metin Arslancan