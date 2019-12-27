Futbolda haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

Yarın:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)