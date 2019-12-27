Futbolda haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arasına girilecek.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:Süper Lig
Bugün:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
Yarın:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)
Bugün:
19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Yarın:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Aralık Pazar:
14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:51
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:57