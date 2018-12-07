Futbolda haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 15'inci, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 16'ncı hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Afyonkarahisar Zafer)

20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova)

9 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)

10 Aralık Pazartesi:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



Muhabir: Metin Arslancan