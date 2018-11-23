Futbolda haftanın programı

İSTANBUL (AA9 - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:Spor Toto Süper Lig
Bugün
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)
25 Kasım Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Yarın:
13.30 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
25 Kasım Pazar:
13.30 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)
16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)
26 Kasım Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı)