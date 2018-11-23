Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynanacak, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları yapılacak.

Futbolda haftanın programı
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İSTANBUL (AA9 - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

Yarın:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Yarın:

13.30 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

25 Kasım Pazar:

13.30 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)

16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)

26 Kasım Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı)

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