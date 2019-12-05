Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 - Manisa Futbol Kulübü: 2
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Rienstra, Mert Kula, Ziya Alkurt (Dk. 66 Ümran Zambak), Nurettin Korkmaz (Dk. 39 Ahmet Zekeriyya Kartal), Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Selahattin Seyhun, Furkan Polat, Kravets (Dk. 72 Furkan Şahin)
Manisa Futbol Kulübü: Yusuf Balcıoğlu, Mustafa Çakır, Erman Bulucu, Mehmet Yılmaz, Abdurrahman Emir Alagöz, Erhan Kara, Onur Kolay, Yiğit Kerem (Dk. 46 Umut Kaya), Dilaver Güçlü (Dk. 68 Oğuz Kocabal), Sinan Kurumuş, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 46 Zahit Fındık)
Goller: Dk. 22 Mert Kula, Dk. 50 Ziya Alkurt, Dk. 51 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 66 Dilaver Güçlü (Penaltıdan), Dk. 75 Zahit Fındık (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Dk. 86 Abdurrahman Emir Alagöz, Dk. 90+3 Umut Kaya (Manisa Futbol Kulübü)
KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 yendi.
22. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında, Ziya Alkurt'un ceza sahasına gönderdiği topa altıpas üzerinde iyi yükselen Mert Kula'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
50. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Polat'ın sağdan kullandığı kornerde kaleci Yusuf Balcıoğlu'nun elinden kaçırdığı topu iyi takip eden Ziya Alkurt, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
51. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Ziya Alkurt, pasını Kravets'e çıkardı. Uygun pozisyonda topla buluşan Kravets, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.
65. dakikada Manisa Futbol Kulübü atağında sol çaprazdan Abdurrahman Emir Alagöz'ün ortasında, ceza sahasında Ziya Alkurt'un topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Kutluhan Bilgiç, penaltı kararı verdi. 66'ncı dakikada penaltıyı kullanan Dilaver Güçlü, meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe'nin sağından ağlarla buluşturdu: 3-1
75. dakikada konuk ekip, farkı 1'e indirdi. Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Zahit Fındık'ın topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2
İstikbal Mobilya Kayserispor, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.
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