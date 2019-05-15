Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Rotman, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Güray Vural, Lopes, Zeki Yavru, Sissoko, Barbosa, Manu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Ndiaye, Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
Sarı kartlar: Dk. 23 Rotman, Dk. 45+1 Vrsajevic (Akhisarspor), Luyindama (devre arasında) (Galatasaray)
5. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza alanında topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Linnes'in ceza yayı civarından vuruşunda, son anda savunmadan seken top kornere çıktı.
27. dakikada Linnes'in soldan ceza alanına ortasında penaltı noktasına hareketlenen Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
29. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada Rotman'ın derinlemesine pasına hareketlenen ve hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Manu'nun sol çaprazdan vuruşunda, son anda araya giren Luyindama meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
39. dakikada Diagne'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden farklı şekilde auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.