Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Akhisarspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Rotman, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Güray Vural, Lopes, Zeki Yavru, Sissoko, Barbosa, Manu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Ndiaye, Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Sarı kartlar: Dk. 23 Rotman, Dk. 45+1 Vrsajevic (Akhisarspor), Luyindama (devre arasında) (Galatasaray)


SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza alanında topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Linnes'in ceza yayı civarından vuruşunda, son anda savunmadan seken top kornere çıktı.

27. dakikada Linnes'in soldan ceza alanına ortasında penaltı noktasına hareketlenen Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

29. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Rotman'ın derinlemesine pasına hareketlenen ve hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Manu'nun sol çaprazdan vuruşunda, son anda araya giren Luyindama meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

39. dakikada Diagne'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


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