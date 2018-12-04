Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Serkan Çınar, Candaş Elbil, Kemal Elmas
Sivas Belediyespor: Osman Şimşek, Ali Aydın, Murat Cömert, Fatih Çiplak, Alpay Koçaklı (Dk. 58 Güray Gazioğlu), Eray Ataklı, İbrahim Can (Dk. 74 Ali Zorlu), Aykut Emre Yakut, Mustafa Aydın, Fatih Ayık, Emrah Bedir (Dk. 65 Eren Görür)
Trabzonspor: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Batuhan Artarslan (Dk. 68 Hüseyin Türkmen), Hosseini, Ibanez, Zeki Yavru, Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz (Dk. 43 Nwakaeme), Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Toure), Amiri, Ekuban
Goller: Dk. 9 Alpay Koçaklı, Dk. 66 Aykut Emre Yakut (Sivas Belediyespor), Dk. 45+1 Hosseini, Dk. 46 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Aykut Emre Yakut, Dk. 13 Mustafa Aydın, Dk. 83 Fatih Ayık (Sivas Belediyespor)
SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı.
9. dakikada Sivas Belediyespor öne geçti. Alpay Koçaklı'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
45+1. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Ibanez'in soldan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Hosseini'nin altıpas önünden uzak köşeye kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
46. dakikada konuk ekip öne geçti. Nwakaeme'nin pasında ceza alanında topu kontrol eden Abdulkadir Parmak, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
49. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza alanındaki Batuhan Artarslan topu kafayla indirdi. Sivas Belediyespor'dan Murat Cömert'in ters vuruşunda yan direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, savunma uzaklaştırdı.
66. dakikada Güray Gazioğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Aykut Emre Yakut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Esteban'ın üzerinden ağlarla buluştu: 2-2
Karşılaşma 2-2 sona erdi.