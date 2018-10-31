Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kahramanmaraşspor: 3 - Atiker Konyaspor: 0 - Kahramanmaraşspor, 5. tura yükseldi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam

Kahramanmaraşspor: Emrah Tuncel, Burak Can Kunt, Ebubekir Berke Tambay (Dk. 75 Emin Aladağ), Hurşit Taşcı, İbrahim Koca (Dk. 66 Furkan Demir), Cerem Talha Dinçer (Dk. 80 Emre Okur), Cemal İşleyen, Yusuf Emre Kasal, Lider Koç, Ethem Ercan Pülgir, Aytürk Halil Hocaoğlu

Atiker Konyaspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Ali Turan, Selim Ay, Adis Jahovic, Abdou Razack Traore, Amir Hadziahmetovic (Dk. 46 Deni Milosevic), Vedat Bora (Dk. 46 Marko Jevtovic), Moryke Fofana, Yevhen Opanasenko, Ferhat Öztorun

Goller: Dk. 8 ve Dk. 15 Cerem Talha Dinçer, Dk. 90 Yusuf Emre Kasal (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Adis Jahovic, Dk. 75 Marko Jevtovic, Dk. 84 Mücahit Can Akçay, Dk. 84 Abdou Razack Traore (Atiker Konyaspor), Dk. 73 Emrah Tuncel (Kahramanmaraşspor)


KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kahramanmaraşspor, Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

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