Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam
Kahramanmaraşspor: Emrah Tuncel, Burak Can Kunt, Ebubekir Berke Tambay (Dk. 75 Emin Aladağ), Hurşit Taşcı, İbrahim Koca (Dk. 66 Furkan Demir), Cerem Talha Dinçer (Dk. 80 Emre Okur), Cemal İşleyen, Yusuf Emre Kasal, Lider Koç, Ethem Ercan Pülgir, Aytürk Halil Hocaoğlu
Atiker Konyaspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Ali Turan, Selim Ay, Adis Jahovic, Abdou Razack Traore, Amir Hadziahmetovic (Dk. 46 Deni Milosevic), Vedat Bora (Dk. 46 Marko Jevtovic), Moryke Fofana, Yevhen Opanasenko, Ferhat Öztorun
Goller: Dk. 8 ve Dk. 15 Cerem Talha Dinçer, Dk. 90 Yusuf Emre Kasal (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Adis Jahovic, Dk. 75 Marko Jevtovic, Dk. 84 Mücahit Can Akçay, Dk. 84 Abdou Razack Traore (Atiker Konyaspor), Dk. 73 Emrah Tuncel (Kahramanmaraşspor)
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kahramanmaraşspor, Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.