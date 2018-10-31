Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, Mehmet Metin
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Mert Özyıldırım, Levent Gülen, Hakan Çıtak, Kucher, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Adem Doğan), Rotman, Mensah (Dk. 72 Kazım Çelik), Varela, Asamoah Gyan (Dk. 75 Ahmet Kürşat Kılıç)
Pazarspor: Reşat Şen, Emrecan Afacanoğlu, Tamer Arıcı, Kadir Yılmaz Çelik (Dk. 59 Sinan Yazıcı), Maksut Birben, Soner Ergençay (Dk. 80 Mete Karahan), Mert Özmen, Ömer Serbest, Ozan Karabacak (Dk. 70 İbrahim Topaloğlu), Oktay Gümüş, Can Muhammet Vural
Goller: Dk. 14 Asamoah Gyan, Dk. 52 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 59 Mert Özyıldırım, Dk. 60 Mensah, Dk. 72 Kucher, Dk. 78 Varela (Kayserispor), Dk. 24 Tamer Arıcı (Pazarspor)
Sarı kart: Dk. 53 Kucher (Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kayserispor, Pazarspor'u 6-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.