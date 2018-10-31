Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kayserispor: 6 - Pazarspor: 1

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Kayserispor: Lung, Sapunaru, Mert Özyıldırım, Levent Gülen, Hakan Çıtak, Kucher, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Adem Doğan), Rotman, Mensah (Dk. 72 Kazım Çelik), Varela, Asamoah Gyan (Dk. 75 Ahmet Kürşat Kılıç)

Pazarspor: Reşat Şen, Emrecan Afacanoğlu, Tamer Arıcı, Kadir Yılmaz Çelik (Dk. 59 Sinan Yazıcı), Maksut Birben, Soner Ergençay (Dk. 80 Mete Karahan), Mert Özmen, Ömer Serbest, Ozan Karabacak (Dk. 70 İbrahim Topaloğlu), Oktay Gümüş, Can Muhammet Vural

Goller: Dk. 14 Asamoah Gyan, Dk. 52 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 59 Mert Özyıldırım, Dk. 60 Mensah, Dk. 72 Kucher, Dk. 78 Varela (Kayserispor), Dk. 24 Tamer Arıcı (Pazarspor)

Sarı kart: Dk. 53 Kucher (Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kayserispor, Pazarspor'u 6-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.






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