Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Osmanlı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Şen, Kone, Kaan Uykur, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cerci (Dk. 81 Burak Evren), Putsila (Dk. 75 Mahmut Altınkaya), Mokhtar, Kehinde
Erbaaspor: Nurullah Aslan, Gökay Eser, Berk Kal, Mehmet Demirözü, Hüseyin Yıldız (Dk. 81 Koray Yıldız), Ahmet Mumin Papaker, Serkan Doğan, Oğuzhan Baykal, Oğuzhan Demirer (Dk. 73 Ulaş Sarı), Furkan Çarkçı (Dk. 78 Barış Şaffak), Ziyaeddin Arda Gürel
Gol: Dk. 58 Cerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 20 Oğuzhan Demirer, Dk. 58 Mehmet Demirözü (Erbaaspor)
ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda MKE Ankaragücü, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.