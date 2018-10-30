Futbol: Ziraat Türkiye Kupası





Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan, Ata Yıldırım, Murat Şener

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Arsen (Dk. 66 Muammer Atalay), Acka, Trtovac, Kone, Muhammed Emin Polat (Dk. 120 Muhammed Furkan Özhan), Tshabalala, Osman Şahin, Thy

Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Batuhan Süer, Burak Aydın, Osman Keçelioğlu, Hakan Çevik, Yücel Yıldırım (Dk. 90+5 Uğur Utlu), Ziya Şakar, Alperen Pak, Hakkı Yıldız (Dk. 90+5 Devrim Taşkaya), Abdurrahman Kuyucu (Dk.115 Abdulkadir Korkut) , Uğurcan Bekçi (Dk. 70 Sefer Sever)

Sarı kartlar: Dk. 12 Arsen, Dk. 16 Kone, Dk. 28 Acka, Dk. 108 Muhammed Emin Polat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 21 Yücel Yıldırım, Dk. 44 Osman Keçelioğlu (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Trtovac (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Goller: Dk. 60 Osman Şahin, Dk. 120+2 Kone (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 66 Batuhan Süer, Dk.118 Osman Keçelioğlu (Keçiörengücü)





ERZURUM (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

Keçiörengücü, Hakan Çevik, Abdulkadir Korkut, Alperen Pak, Uğur Utlu ve Ziya Şakar ile penaltılarının tamamını gole çevirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise Kone, Thy, Hakan Arslan ve Acka rakip ağları havalandırırken, Tshabalala penaltıdan faydalanamadı.

TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda eleyerek önemli bir başarı elde etti.



