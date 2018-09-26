Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Sedat Ağçay, Erdem Şen (Dk. 78 Mehmet Sak), Cerci, Putsila, Kenan Özer, Kehinde
Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce, Atakan Cangöz, Burçin Yüksel, Erdal Pekdemir, Erdi Taşkent, Sinan Kalaycı, Samet Alp, Ahmet Teker, Taner Çekiç, Çağlar Özel (Dk. 68 Mehmet Kaya), Volkan Serim
Goller: Dk. 10 Kehinde, Dk. 23 Cerci (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Volkan Serim (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Kaan Uykur (MKE Ankaragücü), Dk. 65 Samet Alp, Dk. 90+1 Erdi Taşkent (Serik Belediyespor)
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.