Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 46 Manyama), Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora, Fofana (Dk. 83 Musa Araz), Milosevic
Trabzonspor: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 84 Yusuf Yazıcı), Bero (Dk. 64 Castillo), Sosa, Olcay Şahan (Dk. 82 Abdülkadir Ömür), Rodallega
Gol: Dk. 31 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Kucka, Dk. 45 Okay Yokuşlu, Dk. 86 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 45 Fofana, Dk. 57 Ali Çamdalı, Dk. 62 Ali Turan, Dk. 86 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.
20. dakikada Jonsson'un geri pasında topu önünde bulan Bero'nun altıpas içinden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.
31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in pasında, Ali Çamdalı'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Maçın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.
66. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Olcay Şahan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.