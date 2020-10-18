Futbol ve Voleybol’da Temsilcilerimizin Müsabakaları Canlı Olarak Yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Misli.com 3. Lig 1. Grupta mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor 18 Ekim 2020 Pazar günü kendi sahasında Diyarbekir Spor A.Ş’yi konuk edecek.

Gazi Stadı’nda oynanacak olan müsabaka saat 14.30’da başlayacak. Kırmızı beyazlı ekibin mutlak 3 puan için çıkacağı maç www.misli.com internet sitesi aracılığıyla canlı yayınlanacak.

Müsabaka öncesinde Nevşehir Belediyespor grubunda 3 puanla 13. Sırada yer alırken rakibi Diyarbekir Spor A.Ş ise 9 puanla 3. sırada yer alıyor.

Nevşehir’i Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ise 18 Ekim Pazar günü Çukurova Belediyespor’u konuk edecek.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’da başlayacak.

Yaptığı flaş transferler ile lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının grubunda oynayacağı ilk maçı Tvnev canlı yayında ekranlara taşıyacak.

Müsabaka Tvnev’in Facebook ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.