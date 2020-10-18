Futbol ve Voleybol’da Temsilcilerimizin Müsabakaları Canlı Olarak Yayınlanacak
Futbolda Nevşehir Belediyespor’un Diyarbekir Spor A.Ş ile oynayacağı müsabaka www.misli.com internet sitesinden voleybolda ise Nevşehir Belediyespor’un Çukurova Belediyespor ile oynayacağı müsabaka Tvnev kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Misli.com 3. Lig 1. Grupta mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor 18 Ekim 2020 Pazar günü kendi sahasında Diyarbekir Spor A.Ş’yi konuk edecek.
Gazi Stadı’nda oynanacak olan müsabaka saat 14.30’da başlayacak. Kırmızı beyazlı ekibin mutlak 3 puan için çıkacağı maç www.misli.com internet sitesi aracılığıyla canlı yayınlanacak.
Müsabaka öncesinde Nevşehir Belediyespor grubunda 3 puanla 13. Sırada yer alırken rakibi Diyarbekir Spor A.Ş ise 9 puanla 3. sırada yer alıyor.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’da başlayacak.
Yaptığı flaş transferler ile lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının grubunda oynayacağı ilk maçı Tvnev canlı yayında ekranlara taşıyacak.
Müsabaka Tvnev’in Facebook ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.