Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)
Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
İsveç: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Johansson, Ekdal, Larsson, Martin Olsson, Berg, Claesson
KONYA (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile İsveç arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında, ceza sahası dışında bulunan Cengiz Ünder'in şutunda, kaleci Olsen topu kornere çeldi.
7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
26. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Yunus Mallı'nın kaleci Olsen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak auta gitti.
44. dakikada Cenk Tosun topu, ceza sahası içindeki Hakan Çalhanoğlu'na indirdi. Hakan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Olsen, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.