Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)
Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 87 Ömer Bayram), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Yunus Mallı (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
İsveç: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf (Dk. 46 Helander), Augustinsson, Johansson, Ekdal (Dk. 81 Svensson), Larsson, Martin Olsson, Berg, Claesson (Dk. 89 Thelin)
Gol: Dk. 71 Granqvist (penaltıdan) (İsveç)
Sarı kartlar: Dk. 48 Ekdal, Dk. 59 Granqvist (İsveç), Dk. 90 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)
KONYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.
56. dakikada Lustig'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa yükselen Claesson'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sinan Bolat'ta kaldı.
70. dakikada ceza sahası içinde Okay Yokuşlu'nun Berg'e müdahalesi sonucu hakem Istvan Kovacs penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada konuk ekip öne geçti. Granqvist'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 0-1.
73. dakikada topla hareketlenen Cengiz Ünder'in hızla girdiği ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Olsen topu kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.