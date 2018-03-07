Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Sahasında 3-1 mağlup ettiği Paris Saint-Germain'i deplasmanda da 2-1 yenen Real Madrid, çeyrek finale çıktı - Real Madridli Ronaldo, van Nistelrooy'tan sonra Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 9 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu - Liverpool, deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto ile 0-0 berabere kalarak son 8 takım arasına girdi