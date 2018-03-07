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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Sahasında 3-1 mağlup ettiği Paris Saint-Germain'i deplasmanda da 2-1 yenen Real Madrid, çeyrek finale çıktı - Real Madridli Ronaldo, van Nistelrooy'tan sonra Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 9 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu - Liverpool, deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto ile 0-0 berabere kalarak son 8 takım arasına girdi

07 Mart 2018 Çarşamba 00:49
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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ANKARA (AA) - Real Madrid ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda 3-1 mağlup olduğu İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

Son 4 yılda 3 kez şampiyon olan Real Madrid, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Verratti'nin 66. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan PSG, 71. dakikada Cavani ile skora denge getirdi.

Fakat Real, eksik rakibi karşısında Casemiro'nun 80. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid böylece üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin yolunu tuttu.


- Ronaldo'nun gol serisi 9 maça çıktı

Real Madridli Ronaldo, 2017 finalinde Juventus'a attığı 2 golün ardından bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı.

33 yaşındaki Ronaldo böylece Ruud van Nistelrooy'dan (2002-2003) sonra Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu.

"Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 12'ye, toplam gol sayısını ise 117'ye yükseltti.


- Liverpool 9 yıl sonra çeyrek finalde

İngiltere'nin Liverpool takımı, Portekiz'de 5-0 yendiği Porto ile sahasında karşılaştı.

Liverpool, golsüz tamamlanan maç sonrası 2008-09 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
FutbolLiverpoolReal MadridUEFA Şampiyonlar Ligi
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