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Futbol: Toplu sonuç

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi başladı

Spor 07.12.2019, 16:01
Futbol: Toplu sonuç
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İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Başkent Akademi-Hacettepe: 3-0


- TFF 3. Lig

1. Grup:

Silivrispor-Ci Group Buca: 1-1

3. Grup:

Muğlaspor-Medical Park Batman Petrolspor: 2-3

Halide Edip Adıvarspor-Altındağ Belediyespor: 0-0

Modafen-Bayrampaşa: 0-0

#Futbol #sonuç #TFF 2. Lig #TFF 3. Lig
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