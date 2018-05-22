Futbol: TFF 3. Lig play-off





Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Ali Saygın Ögel

Ankara Demirspor: Süleyman, Kerem Hakan, Ahmet, Adem, Burak Öksüz, Furkan (Dk. 90 Celal), Burak Sürmeli, Çınar, Sebahattin, Hasan (Dk. 83 Bilal), Muhammed Enes (Dk. 87 Burak Aydın)

Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Tugay, Emre, Emrah, Gökhan Köseoğlu, Fatih, Ercüment (Dk. 84 Yakup), Aykut, Osman (Dk. 69 Taner), Mehmet, Umut

Goller: Dk. 42 Hasan Kaya, Dk. 79 Çınar, Dk. 90+3 Burak Aydın (Ankara Demirspor), Dk. 57 Aykut (Diyarbekirspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Fatih (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Emrah, Dk. 60 Tugay, 90+5 Emre (Diyarbekirspor), Dk. 48 Furkan, Dk. 65 Ahmet, Dk. 70 Kerem Hakan, Dk. 86 Burak, Dk. 89 Burak Öksüz) (Ankara Demirspor)





İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor, Diyarbekirspor'u 3-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

Ankara temsilcisi, son olarak 2015-2016'da TFF 2. Lig'de yer almıştı.

36. dakikada Ankara Demirspor gole çok yaklaştı. Çınar Tarhan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Enes'in vuruşunda kaleci Gökhan Yenigün top iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Ankara Demirspor öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Hasan Kaya, topu sürdükten sonra sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarı Ankara temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Diyarbekirspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan bindiren Tugay'ın ortasında kaleci Süleyman, topu altıpasa düşürdü. Pozisyonun devamında topu iyi takip eden Aykut, kafa vuruşuyla skora beraberliği getirdi: 1-1.

79. dakikada Ankara Demirspor yeniden öne geçti. Rakibinden topu kapan Furkan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Çınar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

90+3. dakikada Ankara Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bilal'in pasında Burak topu boş kaleye gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Ankara Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



