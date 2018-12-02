Futbol: TFF 3. Lig

- Ligde 15. hafta, bir maç dışında tamamlandı

Futbol: TFF 3. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 15. hafta, tek maç dışında sona erdi.

Haftanın son maçında 2. Grup'ta Elaziz Belediyespor ile Düzcespor yarın karşı karşıya gelecek.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Erbaaspor: 2-0

Artvin Hopaspor-Yomraspor: 0-0

Kozan Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Şile Yıldızspor: 3-1

2. Grup:

Van Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Osmaniyespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Kırşehir Belediyespor-Pazarspor: 2-1

Kemerspor 2003-Yeni Orduspor: 2-1

Karşıyaka-Adıyaman 1954: 2-1

Esenler Erokspor-Bergama Belediyespor: 4-3


3. Grup:

Anagold 24 Erzincanspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-3

Fatsa Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-0

1461 Trabzon-Bağcılarspor: 1-1

Karacabey Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare: 0-1

Gölcükspor-Bucaspor: 1-1

Muğlaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Çorum Belediyespor-Cizrespor: 1-0

Ankara Adliyespor-Kocaelispor: 0-1

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